I soldati del 9° Reggimento Fanteria incontrano i referenti Admo Puglia

Nei giorni scorsi, presso la caserma "Lolli Ghetti" di Trani, sede del 9° Reggimento Fanteria, si è svolta una sessione di sensibilizzazione e screening da parte dell'ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) Puglia che ha consentito di incrementare il registro nazionale dei potenziali donatori di midollo osseo per sconfiggere e curare numerose patologie di gravi entità come le leucemie.Di fronte ad una platea di giovani militari, il referente ADMO per la città di Trani, Dottoressa Luisa Sgarra, accompagnata dal signor Pietro Spera, referente ADMO della città di Barletta, hanno illustrato le modalità per l'iscrizione al registro dei donatori di midollo osseo e come avviene la donazione qualora si risultasse compatibile (possibilità 1 su 100.000) con chi è in attesa di un trapianto di midollo osseo. Inoltre, i due referenti hanno sottolineato che l'eventuale compatibilità di donazione è una speranza di vita per chi è in attesa del trapianto."Un gesto semplice ma importante che ha permesso di ampliare le speranze di guarigione dei pazienti in attesa di trapianto e che ha rimarcato il senso civico e spirito di altruismo che contraddistingue ogni militare" queste le parole del Colonnello Luca Carbonetti, Comandante del 9° Reggimento Fanteria che ha ringraziato l'ADMO Puglia e ha espresso compiacimento per la partecipazione volontaria del personale alle proprie dipendenze che prontamente ha risposto alla richiesta di donazione.