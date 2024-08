Il 23 Agosto in piazza Mazzini si festeggia il valore della diversità con la Festa dei Popoli 2024!Sarà un tripudio di suoni, sapori, saperi, culture e tradizioni la manifestazione organizzata da una fitta rete di associazioni locali, in collaborazione con il Comune di Trani.Venerdì 23 Agosto 2024, Piazza Mazzini diventerà il luogo d'incontro di culture, religioni e tradizioni diverse.Il programma:h 17.00 Attività di animazione per bambini e ragazzi;h 18.00 Tavole rotonde e Narrazioni Eco-Logiche su Centro Storico, mobilità sostenibile, beni condivisi e Multiculturalità in collaborazione con il progetto ChangeMakers finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazioneallo Sviluppo e realizzato da WeWorld, ActionAid, CESVI ETS, Cima Foundation, Cooperativa Pandora, Indire, Università di Bologna;h 18.45 Lezione aperta di yoga sciamanico al tramonto in collaborazione con il nodo tranese del progetto Galattica;h 20.30 Tavolata interculturale, musica e danze popolari;Le regole per partecipare alla tavolata sono molto semplici: portare qualcosa da mangiare e da condividere e propri piatti, posate e bicchieri.Prenotazioni a: legambientetrani@gmail.com o 3487508703 (whatsapp).Si potranno condividere piatti di nazionalità diverse e una serata dalsapore interculturale.La rete organizzativa comprende: Legambiente Trani, Hub Porta Nova, XiaoYan, Il Colore degli Anni, Associazione Delfino Blu, ArkadiHub, Casa di Avraham, la Locanda del Giullare, Centro Jobel, Cooperativa oasi 2, Associazione Boaonda, Anteas Trani.