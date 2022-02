Il 50% dei bambini tra i 5 e 11 anni della Bat ha ricevuto al prima dose di vaccino

Sale al 50 per cento la percentuale di bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni della provincia Barletta Andria Trani che ha già ricevuto la prima dose di vaccino. Sono invece 9133, pari al 36 per cento degli aventi diritto, quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Rispetto agli adulti (dai 12 anni in su) va segnalato che domani é in programma a Barletta un open day senza prenotazione dalle 9 alle 12,30.