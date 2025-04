Il Bari Club Trani inaugura la nuova sede dedicata a Guido Melega

Una nuova casa per i tifosi biancorossi di Trani. Il Bari Club Trani inaugura ufficialmente stasera la nuova sede intitolata a Guido Melega in via Bebio 70.Un momento di festa e aggregazione per i tanti tifosi della città che, da anni, seguono con passione e dedizione le sorti della squadra. Durante la serata verranno ricordati i valori e l'impegno che hanno caratterizzato la figura di Guido Melega, a cui la sede è ufficialmente intitolata.L'evento vede anche il sostegno di numerose attività commerciali locali, che hanno voluto partecipare come sponsor per sottolineare l'importanza dell'iniziativa per la comunità tranese.Una nuova tappa nella storia del tifo biancorosso a Trani, per un progetto che unisce passione sportiva e radicamento nel territorio.