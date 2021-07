Il "Braccio" di Trani invaso dai topi

Il luogo storicamente prediletto dai bagnanti tranesi sembra ormai essere infestato dai topi. Chi frequenta il molo san Nicola, comunemente conosciuto come "il braccio", ha potuto notare, in questi ultimi giorni, l'andirivieni dei bagnanti messi in fuga dagli inusuali incontri.Purtroppo la presenza dei ratti, alcuni anche di notevole dimensione, sarebbe favorita dalla sporcizia lasciata proprio da chi frequenta il molo. Tra le fessure degli scogli, come documentano dalle foto, si scorgono bottiglie di plastica, lattine, fazzoletti, confezioni vuote di crema solare. La presenza di ogni genere di rifiuti è sintomo evidente della assoluta mancanza di cura del luogo.Nelle ore serali, infatti, non di rado è possibile assistere a dei veri e propri banchetti, alcuni dei quali accompagnati da grigliate annesse. Evidentemente tali usanze, unite all'inciviltà di alcuni, costituiscono un'attrazione irresistibile per i roditori nostrani.