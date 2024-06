Il brigadiere capo Vito Lanotte va in pensione, oggi ultimo giorno di lavoro nella stazione dei Carabinieri di Trani

Come l'illustre poeta Virgilio, appare nella Commedia dantesca come il simbolo di saggezza e autorità, cosi il Brigadiere Lanotte viene considerato da tutti come il sommo "maestro" ed è un valido punto di riferimento per la nuova generazione di carabinieri.In un discorso ai colleghi il Brigadiere Lanotte asseriva: "Non è facile riuscire a conciliare la passione che uno ha per il lavoro che svolge e la famiglia, non posso neanche considerarlo lavoro ciò che ho svolto per cosi tanti anni perché l'ho fatto con il cuore. Aiutare gli altri, colleghi e non, è stato per me un onore".Il Brigadiere Capo Lanotte iniziava la sua avventura nell'Arma l'11 Agosto 1983, ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Torremaggiore (San Severo), presso la Banca d'Italia di Salerno, ha indossato i famosi calzari della Radiomobile prima a Tricarico e poi a Barletta fino al 1998 quando dedicò 18 anni alla Sezione Operativa della Compagnia di Barletta dove ottenne numerosi incarichi e riconoscimenti.Conclude oggi la sua splendida carriera nell'Arma dei Carabinieri come "addetto" alla Stazione Carabinieri di Trani. Grazie Brigadiere per tutto il lavoro svolto e per i preziosi insegnamenti.