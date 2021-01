Il Comune di Trani dimentica la Giornata della Memoria? Il dubbio di Giovanni Di Leo

Il Comune di Trani dimentica la Giornata della Memoria? Oggi, 27 gennaio 2021, Giornata della Memoria, in tutta Europa e non soltanto si susseguono appuntamenti istituzionali per commemorare le vittime dell'Olocausto. "Spero di essermi sbagliato - fa notare il consigliere comunale Giovanni Di Leo - ma questa giornata sembra essere stata dimenticata dal Comune di Trani" ."Comprendo la delicatezza del periodo – aggiunge - ma constato sgomento che altri Comuni limitrofi vi hanno provveduto magari con momenti semplici ma significativi (vedi Andria, o Barletta, con messaggi sul sito istituzionale, interventi di sindaci e assessori, coinvolgimento di studenti, incontri con testimonianze ed altro). Trani invece nulla . Mancanza grave dell'Assessorato alla Cultura che – sottolinea Di Leo - al momento , include , anche quello alla Pubblica Istruzione. Che dire? Dopo la incredibile delibera del piano per il diritto allo studio pensavamo che fossero finite le sorprese ed invece…".E in effetti ne' sul sito istituzionale del Comune, ne' sulla pagina social c'è traccia di interventi sull'importante ricorrenza, e nessun messaggio sull'argomento rivolto ai giovani, o appuntamento istituzionale viene comunicato da Palazzo per oggi, 27 gennaio Gionata Internazionale della Memoria.Giovedì scorso, nell'ambito dell'iniziativa on line "Good games" per i più piccini era stato presentato in diretta streaming sulla pagina della biblioteca comunale il libro "il violino di Auschwitz", e il giorno successivo il libro "Luci sulla Shoa".