Il Consiglio Comunale approva alla unanimità il "Piano per il diritto allo studio". Annualità 2026

Ilha approvato, alla unanimità dei presenti, oggi il Programma Comunale degli Interventi per il Diritto allo Studio – Piano Comunale 2026, in ottemperanza alla Legge Regionale 31/2009. Il Piano per l'annualità 2026 - del quale ha relazionatodottoressa- ha come obiettivo primario quello di consolidare e migliorare la pluralità dei servizi attivi per garantire un accesso universale all'istruzione e all'emancipazione sociale. L'Amministrazione intende focalizzare l'attenzione sull'integrazione tra le politiche educative e quelle sociali, riconoscendo che un efficace diritto allo studio si realizza solo attraverso la creazione di una "comunità educante" coesa e inclusiva. Il Piano interviene per sostenere i 4.595 studenti della popolazione scolastica statale (scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), affrontando al contempo le nuove sfide socio-emotive e digitali che minacciano il benessere delle giovani generazioni.Il servizio mensa è stato al centro di una riforma tariffaria volta a favorire un accesso più ampio e sostenibile.L'Amministrazione garantirà l'dal pagamento del pranzo per le famiglie che possiedono un ISEE compreso traSono previste riduzioni (contributi del 50% e del 30% da parte dell'Ente) per le fasce ISEE più elevate, fino a €25.000,99, nell'ottica di riequilibrio e sostegno a tutte le famiglie.Il 2026 vedrà la realizzazione e la riqualificazione degli spazi mensa, inclusi i lavori di riqualificazione del refettorio al Secondo Circolo Didattico "Mons. Petronelli" e, in un intervento innovativo, la realizzazione di una nuova mensa presso l'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" per attivare per la prima volta il servizio in favore degli studenti della scuola secondaria di I grado.Grazie alle risorse del PNRR, l'Amministrazione sta rafforzando l'offerta educativa per la fascia 0-3 anni, un settore cruciale per pari opportunità e conciliazione vita-lavoro.Sono in fase di esecuzione ile la costruzione di un(consegna prevista entro il 31 marzo), assicurando una risposta infrastrutturale equilibrata.È stata stipulata una convenzione per la riattivazione del servizio "Sezione Primavera" presso il II Circolo Didattico, co-finanziato dal Comune, e affidato a una Cooperativa certificata per espletare il servizio secondo ilPer promuovere una mobilità più sicura e ridurre l'impatto ambientale, il Comune di Trani è risultato beneficiario di contributi regionali per l'acquisto die le relative infrastrutture. L'obiettivo per il 2026 è offrire un servizio di prossimità per le famiglie, raggiungendo le zone periferiche della Città e decongestionando il traffico veicolareIl Piano affronta in modo organico le vulnerabilità educative e psicologiche evidenziate a livello nazionale, come la presenza di contenuti violenti e inappropriati nel percorso digitale di bambini e adolescenti.Saranno attivatiper supportare i minori nella decodifica delle dinamiche digitali e nella costruzione di una solida formazione emotiva e relazionale.Viene garantito il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità (L. n. 104/92), attraverso l'integrazione scolastica e la fornitura diIl Piano sottolinea che ilè il metodo di lavoro essenziale per superare la frammentazione degli interventi e rispondere ai bisogni educativi e sociali della comunità.