Il Consiglio Comunale approva alla unanimità il "Piano per il diritto allo studio". Annualità 2026
Un investimento nel futuro di 4.595 studenti per costruire una vera "Comunità Educante" coesa e inclusiva
Trani - giovedì 27 novembre 2025 18.30
Il Consiglio Comunale della Città di Trani ha approvato, alla unanimità dei presenti, oggi il Programma Comunale degli Interventi per il Diritto allo Studio – Piano Comunale 2026, in ottemperanza alla Legge Regionale 31/2009. Il Piano per l'annualità 2026 - del quale ha relazionato l'Assessore alle Culture dottoressa Lucia De Mari - ha come obiettivo primario quello di consolidare e migliorare la pluralità dei servizi attivi per garantire un accesso universale all'istruzione e all'emancipazione sociale. L'Amministrazione intende focalizzare l'attenzione sull'integrazione tra le politiche educative e quelle sociali, riconoscendo che un efficace diritto allo studio si realizza solo attraverso la creazione di una "comunità educante" coesa e inclusiva. Il Piano interviene per sostenere i 4.595 studenti della popolazione scolastica statale (scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado), affrontando al contempo le nuove sfide socio-emotive e digitali che minacciano il benessere delle giovani generazioni.
Focus sui Servizi Chiave
1. Ristorazione Scolastica: Esenzione Totale per le Fasce ISEE più Vulnerabili
Il servizio mensa è stato al centro di una riforma tariffaria volta a favorire un accesso più ampio e sostenibile.
• Accesso Gratuito: L'Amministrazione garantirà l'esenzione totale dal pagamento del pranzo per le famiglie che possiedono un ISEE compreso tra €0 e €10.000,99.
• Sostegno Diffuso: Sono previste riduzioni (contributi del 50% e del 30% da parte dell'Ente) per le fasce ISEE più elevate, fino a €25.000,99, nell'ottica di riequilibrio e sostegno a tutte le famiglie.
• Nuove Strutture: Il 2026 vedrà la realizzazione e la riqualificazione degli spazi mensa, inclusi i lavori di riqualificazione del refettorio al Secondo Circolo Didattico "Mons. Petronelli" e, in un intervento innovativo, la realizzazione di una nuova mensa presso l'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" per attivare per la prima volta il servizio in favore degli studenti della scuola secondaria di I grado.
2. Asili Nido e Fascia 0-6: Investimenti PNRR e Metodo Montessori
Grazie alle risorse del PNRR, l'Amministrazione sta rafforzando l'offerta educativa per la fascia 0-3 anni, un settore cruciale per pari opportunità e conciliazione vita-lavoro.
• Potenziamento Infrastrutturale: Sono in fase di esecuzione il nuovo Asilo Nido nella zona centro-nord e la costruzione di un nuovo Asilo Nido nella zona sud (consegna prevista entro il 31 marzo), assicurando una risposta infrastrutturale equilibrata.
• Sezione Primavera: È stata stipulata una convenzione per la riattivazione del servizio "Sezione Primavera" presso il II Circolo Didattico, co-finanziato dal Comune, e affidato a una Cooperativa certificata per espletare il servizio secondo il metodo "Montessori".
3. Trasporto Scolastico Sostenibile
Per promuovere una mobilità più sicura e ridurre l'impatto ambientale, il Comune di Trani è risultato beneficiario di contributi regionali per l'acquisto di tre scuolabus elettrici e le relative infrastrutture. L'obiettivo per il 2026 è offrire un servizio di prossimità per le famiglie, raggiungendo le zone periferiche della Città e decongestionando il traffico veicolare
Prevenzione e Inclusione
Il Piano affronta in modo organico le vulnerabilità educative e psicologiche evidenziate a livello nazionale, come la presenza di contenuti violenti e inappropriati nel percorso digitale di bambini e adolescenti.
• Lotta a Bullismo e Cyberbullismo: Saranno attivati "Percorsi formativi di Educazione e Prevenzione contro tutte le forme di violenza e discriminazione / Bullismo e Cyberbullismo" per supportare i minori nella decodifica delle dinamiche digitali e nella costruzione di una solida formazione emotiva e relazionale.
• Supporto alla Disabilità: Viene garantito il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità (L. n. 104/92), attraverso l'integrazione scolastica e la fornitura di attrezzature tecniche e sussidi didattici speciali.
Il Piano sottolinea che il dialogo costruttivo tra Comune, Scuole e tutte le agenzie presenti sul territorio è il metodo di lavoro essenziale per superare la frammentazione degli interventi e rispondere ai bisogni educativi e sociali della comunità.
