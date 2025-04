Il Consiglio Comunale di Trani chiede al Governo il riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Consiglio Comunale di Trani, nella seduta odierna, ha approvato una mozione presentata dal consigliere di Sinistra Italiana, Luca Morollo, con l'obiettivo di sollecitare il Governo Italiano a intraprendere azioni concrete per il riconoscimento dello Stato di Palestina.La mozione, approvata all'unanimità, si articola in tre punti principali:1. Riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina: Il Consiglio richiede al Governo Italiano di riconoscere lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all'occupazione del 1967, con Gerusalemme come capitale condivisa.2. Sostegno in sede ONU: Si sollecita il Governo a promuovere, in ambito internazionale, l'inserimento della Palestina tra i membri a pieno titolo delle Nazioni Unite, per consentire negoziati diretti tra Palestina e Israele in condizioni di pari legittimità e sovranità.3. Intervento contro la colonizzazione dei Territori Occupati: Il Consiglio impegna il Governo a utilizzare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l'annessione dei Territori Occupati Palestinesi.Il Sindaco di Trani è stato incaricato di farsi interprete di queste istanze, attivandosi verso gli altri Sindaci e Amministrazioni della Regione Puglia per concordare un'azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari. Inoltre, è stato richiesto di dare massima diffusione del presente ordine del giorno alla cittadinanza e alle associazioni, inoltrandolo alle principali istituzioni nazionali e internazionali competenti.Questa iniziativa del Consiglio Comunale di Trani si inserisce in un contesto di crescente attenzione e impegno delle amministrazioni locali italiane verso la questione palestinese, riflettendo un forte desiderio di contribuire alla pace e alla giustizia internazionale.