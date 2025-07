Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento Generale

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione: Riguarda l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi istituzionali, la gestione economico-finanziaria, i tributi, i beni demaniali e patrimoniali, l'ufficio tecnico, le elezioni, l'anagrafe, la statistica e le risorse umane.

Missione 2 - Giustizia: Relativa al supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli Uffici giudiziari e le case circondariali.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza: Si occupa della polizia locale e amministrativa e del sistema integrato di sicurezza urbana.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio: Include l'istruzione prescolastica e non universitaria, l'edilizia scolastica e i servizi ausiliari all'istruzione.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: Con obiettivi sulla valorizzazione dei beni storici e le attività culturali.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero: Riguarda le infrastrutture sportive e le iniziative per i giovani.

Missione 7 - Turismo: Si concentra sullo sviluppo e la valorizzazione del turismo sul territorio.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia privata: Include l'urbanistica, la pianificazione territoriale e l'edilizia residenziale pubblica.

Il punto all'o.d.g. del Consiglio Comunale di Trani che riguardava la "SALVAGUARDIA DEGLIBILI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E ASSESTAMENTO GENERALE" è stato approvato, su 20 consiglieri presenti, 19 hanno votato a favore con la sola astensione del consigliere Antonio Loconte. Era un provvedimento vitale per l' Amministrazione Bottaro, se non fosse stato approvato, è un adempimento annuale obbligatorio per gli enti locali entro il 31 luglio, la sindacatura avrebbe avuto non pochi problemi.La manovra di salvaguardia e assestamento garantisce gli equilibri di bilancio per gli anni 2025, 2026 e 2027, con variazioni in aumento e diminuzione delle entrate e delle spese. Si fa riferimento all'applicazione dell'Avanzo di amministrazione vincolato e accantonato per far fronte a diverse richieste e alla rettifica di una duplicazione errata. Nel provvedimento è stata presentata una ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per il primo semestre 2025, come richiesto dall'art. 147 ter, comma 2 del D.Lgs 267/2000.Questa ricognizione mirava a verificare la realizzazione o la realizzabilità degli obiettivi programmatici definiti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, dettagliando gli obiettivi di valore pubblico e gli obiettivi strategici per diverse missioni di spesa, quali:Per ciascuna Missione, sono stati indicati lo stato di attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici, evidenziando le azioni in corso (es. perfezionamento del sistema di contabilità, monitoraggio soggetti partecipati, recupero basi imponibili tributi, procedure concorsuali per nuove assunzioni, interventi di manutenzione scuole, attivazione procedura di co-progettazione per spazi culturali, concessioni impianti sportivi, ecc.).Nel provvedimento ci sono anche i progetti PNRR, un allegato specifico fornisce lo stato di attuazione contabile e amministrativo dei progetti PNRR del Comune di Trani. Per ogni progetto PNRR, vengono indicati il codice unico di lavoro, l'importo totale del progetto, l'importo impegnato e la percentuale di impegno, l'importo liquidato e la percentuale di liquidazione, e una breve descrizione dello stato di avanzamento (es. esecuzione lavori, collaudo, in attesa di autorizzazione alla rimodulazione).Riepilogo Avanzamento Progetti PNRR (al 20/06/2025):PROGETTO REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLOGGI PUBBLICI DI SOCIAL HOUSINGPINQUA COSTA NORD - NUOVO PARCO URBANO ATTREZZATOPINQUA COSTA NORD - SPAZI PEDONALI E ATTREZZATIPINQUA COSTA NORD - PISTA CICLABILE ADRIATICAPINQUA COSTA NORD - NUOVE AREE A PARCHEGGIO PUBBLICOPINQUA QUARTIERE PETRONELLI-SANT'ANGELO - ALLOGGIPINQUA QUARTIERE PETRONELLI-SANT'ANGELO - SOTTOPASSOPINQUA QUARTIERE PETRONELLI-SANT'ANGELO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI