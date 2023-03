Il cuoco dell'imperatore di Raffaele Nigro, mercoledì in biblioteca

Dialoga con l'Autore, Giuseppe Pirro.

Il romanzo epico-storico di Nigro, saggista e romanziere di successo, insignito per i suoi numerosi romanzi (tradotti in molte lingue) di importanti riconoscimenti, fra cui il Supercampiello per I fuochi del Basento (1987), si impone per la carica fortemente evocativa impressa al racconto dalle singolari avventure del protagonista Guaimano delle Campane, originario di una famiglia di fonditori di Melfi. Attraverso l'Io narrante di Guaimano, il lettore si muove con naturalezza nell'atmosfera duecentesca della corte di Federico II di Svevia, al cui seguito viaggia questo singolare cuoco. E dell'imperatore emerge, nello snodarsi del racconto, un fascinoso ritratto, fra "curiosità intellettuale e superstizioni, amori folli e matrimoni di convenienza", difesa di diritti e ambiziosi progetti ante litteram.

L'evento si inserisce in un articolato percorso sui Castelli federiciani organizzato dai Comitati Dante Alighieri delle sedi di Arpino, Barletta e Trani, vincitori di un bando promosso nel 2022 dalla Sede centrale della Società Dante Alighieri.

La Città di Trani, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Trani, invita alla presentazione del libro di Raffaele Nigro Il cuoco dell'imperatore (ed. La Nave di Teseo, 2021) che si svolgerà mercoledì 29 alle ore 18.