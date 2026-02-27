Festa del cioccolato
Il "Cuore di Trani" si glassa di cioccolato artigianale

Parte il weekend della "Festa del Cioccolato Artigianale" sullo sfondo di Piazza della Repubblica

Trani - venerdì 27 febbraio 2026
Un risveglio dolcissimo quello di Piazza della Repubblica, con il profumo intenso del cacao che avvolge sin dalle prime ore del mattino la piazza centrale, dove oggi, 27 febbraio 2026, prende ufficialmente il via l'edizione tranese della "Festa del Cioccolato Artigianale" che resterà in città fino al 1 marzo. Piazza della Repubblica diventa l'elegante sfondo per un succulento villaggio del gusto, animato da stand dai contenuti deliziosi che celebrano l'arte dolciaria italiana.

Nel cuore pulsante della città, a pochi passi dal centro storico, dal porto e dalla suggestiva Cattedrale affacciata sul mare, la manifestazione entra subito nel vivo già dalla sua apertura. Trani si conferma ancora una volta scenario ideale per eventi capaci di coniugare bellezza architettonica, tradizione e partecipazione popolare.

L'inaugurazione si è svolta in un clima di entusiasmo e condivisione: a dare simbolicamente il via alle tre giornate sono stati i Maestri Cioccolatieri, insieme ai bambini della scuola tranese Petronelli, spezzando una simbolica tavoletta di cioccolato tra applausi e curiosità. Presente per il comune di Trani l'Assessore Lucia De Mari.

Nonostante si tratti di un giorno feriale, l'affluenza è già elevata. Cittadini, famiglie e passanti si fermano tra gli stand attratti da praline lucide, cremini vellutati, gianduiotti, spezzati e tavolette speziate. I Maestri Cioccolatieri, arrivati da diverse regioni d'Italia per le tappe del tour nazionale, raccontano e offrono il loro cioccolato artigianale "puro", prodotto in quantità limitate, senza additivi né conservanti, pensato per essere gustato fresco, dal produttore al consumatore. Un cioccolato, per descriverlo con le loro parole, "che fa bene all'organismo e all'anima".

Il cacao, prelibatezza nota fin dai tempi di Maya e Aztechi, che lo definivano "cibo degli dei", torna protagonista non solo come piacere per il palato ma anche come ingrediente ricco di storia e proprietà benefiche.

Accanto alle degustazioni, spazio anche alle attività per i più piccoli con il Choco Play e ai laboratori didattici gratuiti dedicati agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Un programma che rende la festa un'esperienza a tutto tondo, tra gioco, scoperta e tradizione.

E se oggi la partecipazione è già significativa, è facile prevedere che nel fine settimana la presenza aumenterà ulteriormente, trasformando Piazza della Repubblica in un vero e proprio punto di incontro per l'intero territorio. Trani, con il suo centro elegante e accogliente, si conferma così palcoscenico perfetto per uno degli appuntamenti più dolci e attesi dell'anno.
