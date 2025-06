Il "De Amicis" chiude l’anno in bellezza: il piccolo Gabriel campione di Matematica

Un traguardo di grande rilievo per Gabriel Sorrentino, alunno della classe 3ªF della scuola primaria "De Amicis" di Trani, che si è distinto a livello nazionale classificandosi al 5° posto nella finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2025 svoltasi presso l'Università degli Studi di Palermo.La quindicesima edizione dei Giochi Matematici del Mediterraneo ha toccato un record di partecipazione: 358.000 candidati iniziali e 1.030 scuole iscritte, tra cui anche scuole di 10 nazioni estere!Prima di accedere alla fase nazionale, Gabriel ha superato con successo tre impegnative fasi eliminatorie:una prima prova di istituto, superata brillantemente tra decine di coetanei;una seconda selezione interna per l'ammissione alla fase territoriale;infine, la finale di Area territoriale svoltasi a Barletta, nella quale ha ottenuto il 1° posto guadagnandosi l'accesso alla fase nazionale.A Palermo si è confrontato con altri 101 ragazzi di classe terza di scuola primaria.La prova finale, della durata di 60 minuti, ha proposto quesiti logico-matematici di elevata complessità, pensati non solo per testare le conoscenze matematiche di base e le capacità di problem solving, ma anche competenze trasversali come l'analisi critica e la pianificazione strategica in tempi ristretti.Il piccolo Gabriel ha risolto 9 quesiti su 10 insieme ad altri 4 bambini e si è classificato al 5° posto in base ai tempi di consegna del compito.La sua maturità e determinazione si sono manifestate con chiarezza quando si è alzato in piedi durante l'assegnazione formale dei punteggi al termine della gara e ha presentato ricorso al Presidente di Commissione evidenziando che il quesito n.9 risultava mal posto e richiedendo l'assegnazione del punteggio pieno alla risposta data.Il Presidente Franco Lunardi ha consultato la Commissione e ha accolto il motivato reclamo del nostro piccolo ometto coraggioso e razionale. Con l'attribuzione del punteggio pieno anche al quesito 9 Gabriel è salito dal 22° al 5° posto e ha vinto la coppa allievo, la coppa scuola e un carinissimo gadget dell'Accademia Italiana per la Promozione della Matematica.«È stata un'esperienza bellissima» ha dichiarato con emozione il nostro giovane finalista una volta rientrato a Trani, condividendo il suo entusiasmo con i compagni di classe e la sua insegnante Nicoletta Romanelli. È già motivato ad affrontare le sfide della prossima edizione del Giochi matematici!La comunità scolastica del De Amicis esprime viva soddisfazione per questo importante risultato, che testimonia l'eccellenza ed il talento presenti nella scuola e rafforza l'impegno della scuola nella promozione delle competenze logico-matematiche e scientifiche degli alunni.