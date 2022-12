"Il dono della vita": Annamaria Pasquadibisceglie presenta il suo libro e la sua storia

Domenica 4 dicembre 2022, ore 17.30l'Assessorato con delega al Marketing e alla Promozione Territoriale della Città di Trani promuove la presentazione del libro di Annamaria Pasquadibisceglie, IL DONO DELLA VITA (ed. Adda, 2022).L'autrice dialogherà con l'Assessore Lucia de Mari. Durante l'evento interverranno gli ospiti Francesco Schittulli, presidente LILTnazionale, e Michele Ciniero,presidente provinciale in rappresentanza della delegazione LILT BAT.Partendo dall'esperienza personale di tumore, è il racconto di come l'Autrice si sia avvicinata al mondo dell'alimentazione specializzandosi in nutrizione clinica.La stessa si rivolge alle persone che amano la propria vita e vogliono preservarla da qualsiasi malattia, e a quelle che si sono già ammalate e che vogliono ritornare a vivere come lei, in piena salute. Il suo motto è quello di Madre Teresa di Calcutta "la vita è preziosa, abbine cura."L'AutriceCoach in medicina di stile di vita, laureata in Scienze Biologiche, specializzata in Genetica Medica e Nutrizione Clinica, esercita la libera professione di biologa nutrizionista per la prevenzione e cura delle malattie.È stata allieva del dott. Philippe Lagarde, oncologo, dal 2012 al 2016, da cui ha appreso conoscenze di disintossicazione da chemio e radio terapia per sostenere i pazienti durante le cure oncologiche.Nel 2015 ha frequentato un corso in Lifestyle Medicine tra l'Università La Sapienza di Roma e la Harvard Medical School con il prof. Walter Willet.Ha frequentato corsi di cucina antitumorale presso l'Istituto Nazionale Tumori di Milano con il professorFranco Berrino.Già Ricercatrice presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.Già embriologa e ricercatrice presso l'ospedale DeBellis di Castellana Grotte.