Il Giullare, stasera ultimo appuntamento del contest teatrale

Sabato 23 luglio, alle 21.15, al Centro Jobel di Trani è in programma lo spettacolo "Zero non vale nulla ma fa la differenza", a cura della compagnia "Diversamente in danza" di Verona. Lo spettacolo è l'ultimo appuntamento del contest teatrale del Festival nazionale "Il Giullare - Teatro contro ogni barriera" di Trani.Per una settimana giovani artisti di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia si sono alternati sul grande palcoscenico che coniuga cultura, spettacolo e inclusione allo scopo di affascinare ad un nuovo modo di vivere la normalità e la diversità attraverso l'arte. Il progetto nasce nel 2008 con l'obiettivo di dimostrare, attraverso l'arte, il teatro e la cultura che la diversità è ricchezza e risorsa.Prima della rappresentazione in programma un incontro con Rinaldo Pinto, Ambasciatore del Patto europeo per il clima. Il Festival, giunto alla 14esima edizione, è un'opportunità preziosa di espressione artistica, un teatro contro ogni barriera in cui sul palco, nell'incantevole gioco delle parti, si annullano le differenze per esaltare le maschere degli attori. Il cartellone di eventi è iniziato lo scorso 1 luglio e terminerà il 7 agosto con il Gran Galà del Giullare, una serata spettacolo con ospiti e performance. Tra gli eventi di spicco quello del 6 agosto in piazza Duomo a Trani dove Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, a 20 anni dalla morte del padre, racconterà e canterà le canzoni del padre.