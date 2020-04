Il gusto della solidarietà, a Trani 100 pizze per i più bisognosi

Trani affronta con tenacia l'emergenza Coronavirus, e in questa lotta un ruolo da protagonista lo ricoprono i gesti di solidarietà che servono ad alleviare le sofferenze di molti. In un momento così difficile dunque anche un piccolo gesto, un dono semplice come una pizza margherita, può valere tanto per chi non ha niente.Da questo principio è nato il gesto della pizzeria San Ciriaco di Trani, che ha donato per la precisione 91 pizze recapitate ai cittadini e alle famiglie più bisognose di Trani. Grazie al raccordo tra il Comune e le associazioni di volontariato, le pizze generosamente donate sono state distribuite in alcuni punti nevralgici della città grazie al sostegno del Pronto Intervento Sociale di Trani e di Trani Soccorso.Una pizza non salverà il mondo, ma può riscaldare il cuore e riempire una pancia vuota, donando tanto amore con pochi e semplici ingredienti.