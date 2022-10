Il lungo weekend di Ognissanti al Polo Museale di Trani: da stasera concerti, film e conferenze

La Fondazione S.E.C.A. ed il Polo Museale Diocesano di Trani, in collaborazione con Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, Universo Salute Opera Don Uva e la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, presentano per il lungo weekend di Ognissanti una serie di eventi con ingressoSi partecon l'apertura della mostra d'arte dei pazienti delle strutture sanitarie delle sedi di Bisceglie, Foggia e Potenza di Universo Salute Opera Don Uva. La mostranasce dall'idea di coinvolgere i pazienti che hanno dimostrato uno spiccato talento artistico nella riproduzione di copie, ritratti e dipinti surreali. Il filo conduttore che lega le opere a confronto si basa sulle arti figurative, astratte e paesaggistiche. Dopo la tappa biscegliese al Museo Don Uva, sarà fruibile nella Corte del Polo Museale Diocesano di Trani dal 29 ottobre al 27 novembre.Nella serata dila Fondazione S.E.C.A. torna a regalare un'emozionante serata di intrattenimento musicale nella Corte del Polo Museale Diocesano di Trani. Ospite sarà Lino Pariota, musicista e cantante napoletano di fama nazionale, accompagnato dal basso elettrico di Andrea Gallo, dal sax di Vittorio Gallo e dalla batteria di Lello Patruno. La performance dal titolo "" vedrà protagonista il "". Un omaggio imperdibile aattraverso la rivisitazione di celebri brani estrapolati dallo sconfinato repertorio dell'artista partenopeo scomparso prematuramente nel 2015. Lo speciale legame artistico e affettivo che lega Lino Pariota a Pino Daniele, di cui è stato arrangiatore e pianista, contribuirà a rendere ancora più emozionante l'evento live.Il programma proseguecon la proiezione del grande successo Disney Pixar del 2017 dal titolo, commovente pellicola che narra la vicenda di Miguel, un ragazzino che viene accidentalmente trasportato nel mondo dei defunti, dove cerca l'aiuto del suo trisavolo musicista per ritornare nella terra dei vivi e per riuscire a convincere la sua famiglia ad accettare la sua passione per la musica.verrà proiettato nella Sala Conferenze del Polo Museale Diocesano, un docufilm improntato sulla tradizione popolare messicana nella celebrazione dei defunti; a seguire, un focus sulla storia degli ipogei nel Sud Italia, sui rituali e sulle tradizioni legate al culto dei defunti, a cura del dott.Graziano Urbano.nella Sala Conferenze del Polo Museale Diocesano, si terrà la conferenza dal titolo:; il Vicario Diocesano Don Sergio Pellegrini presenterà un excursus sulle figure dei grandi testimoni d'amore dei nostri tempi, da Madre Teresa di Calcutta a Padre Pio, da Giovanni Paolo II a José Gabriel del Rosario Brochero, affinché il loro esempio possa rappresentare un'eredità umana e spirituale per le civiltà.Per info: tel. 0883.58.24.70 o email info@fondazioneseca.it