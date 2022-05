Il mega yacht Serenity attracca al molo Santa Lucia

Lo yacht Serenity, costruito da Mondomarine, per volontà dei suoi armatori (la famiglia reale del Bahrein), ha attraccato nel porto di Trani per una visita alla città. Servizi e supporto logistico sono stati garantiti, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, dalla agenzia Apulia Yacht Services di Luigi Erriquez in collaborazione con il network Ita Yachting. Nel pomeriggio sono previste due visite nel centro storico della città e nella Cattedrale.