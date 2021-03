Il microbiota di un bacio

Il bacio, benché sia un atto tra due persone, ha anche una componente scientifica, in quanto gioca un ruolo importante per il microbiota e per i virus della cavità orale. La cavità orale ha due tipi principali di superfici per la colonizzazione microbica: superfici non spargenti (denti) e superfici sparse (mucosa), tra cui fessure gengivali, lingua, palato duro, palato molle, guance e labbra. Numerosi studi hanno dimostrato che ciascuno di questi tipi di superfici fornisce una gamma di habitat con un microbiota caratteristico.È stato stimato che la cavità orale ospita circa un totale di 700 specie diverse, per lo più anaerobiche. Apparentemente, la composizione complessiva del microbiota salivare cambia rapidamente nel tempo nell'individuo senza partner. Un confronto tra microbiota tra membri della coppia e individui non correlati mostra che il microbiota della lingua è molto più simile per i membri della coppia.Questo studio indica che un microbiota salivare condiviso richiede uno scambio batterico frequente e recente ed è quindi più pronunciato nelle coppie con frequenze di bacio intime relativamente elevate. Il microbiota sulla superficie dorsale della lingua è più simile tra i partner rispetto agli individui non correlati, ma la sua somiglianza non è chiaramente correlata al comportamento del bacio, suggerendo un ruolo importante per specifici meccanismi di selezione derivanti da uno stile di vita, ambiente o fattori genetici condivisi dal ospite. Inoltre, le nostre scoperte implicano che alcuni dei batteri collettivi tra i partner sono presenti solo temporaneamente, mentre altri hanno trovato una vera nicchia sulla superficie della lingua che consente la colonizzazione a lungo termine.