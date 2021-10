Il Ministro dell'istruzione Bianchi a Trani accolto da bambini in festa

E' giunto puntuale, alle ore 11, al Castello Svevo di Trani il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi in occasione della cerimonia regionale d'inaugurazione dell'anno scolastico 2021/2022. Il ministro è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Michele Emiliano e il sindaco di Trani Amedeo Bottaro in prima fila, anche da alcuni studenti vestiti con abiti d'epoca. Presenti, tra gli altri, anche l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo; il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Giuseppe Silipo; il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto; il direttore della Direzione regionale dei Musei di Puglia, Luca Mercuri.La cerimonia, giunta alla sua terza edizione, è nata da una idea della Regione Puglia, Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro con il suo Dipartimento di riferimento neocostituito che, d'intesa con la Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ne sostiene l'attuazione. Dopo Lecce e Taranto, quest'anno è toccato alla Bat ospitare la cerimonia inaugurale che riprende in presenza, dopo lo stop dello scorso anno a causa all'emergenza sanitaria da Covid 19. L'inaugurazione 2021/2022, intitolata "Stupor Mundi. Le meravigliose sfide della Scuola di Puglia", gode anche della collaborazione della Direzione regionale dei Musei di Puglia.L'idea alla base di questa edizione è quella di considerare i castelli federiciani quali elementi caratterizzanti e identitari di un territorio, pur vario e diversificato come quello pugliese, definendo un comune denominatore a partire dal quale declinare percorsi di lettura e di racconto dei luoghi e degli spazi abitati dai castelli. I castelli sono, pertanto, chiamati a reinterpretare la loro funzione e vocazione, per trasformarsi da "monumenti che difendono a monumenti che diffondono cultura e innovazione" attraverso la Scuola di Puglia.