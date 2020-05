Il muretto alle spalle della Cattedrale rovinato da 30 anni

Continuano le segnalazioni dei cittadini nostri lettori, per il miglioramento del decoro urbano e architettonico della nostra citta'. Questa settimana tocca alla Cattedrale, lato sinistro retrostante con annessa scaletta. Come potete vedere il muretto e' rovinato ed il lettore che ci segnala il "disagio", ci ricorda che lo stesso e' in quelle condizioni da ben 30 anni.Un appello dunque stavolta alle autorita' ecclesiastiche perche' venga realizzato un intervento di risanamento, anche e soprattutto della bella stagione, con la quale, si spera possano ricominciare le visite, in sicurezza, di fedeli e turisti.