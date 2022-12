Il Natale a Trani "che ci piace": musica e gioia con il coro gospel diretto da Vincenzo Schettini

"Ragazzi, studiate musica, la musica e le arti vi completano, vi aprono la mente!". Anche nelle vesti di direttore d'orchestra del coro gospel "25 Christmas Show" che ha infiammato piazza della Libertà la sera del 30 dicembre a Trani, Vincenzo Schettini non ha perso occasione di far sentire la sua preziosa voce di insegnante capace di entrare nelle corde dei giovani e di trasmettere in modo coinvolgente l'amore per lo studio come amore per la conoscenza.Tra un brano e l'altro, da classici spirituals a celebri colonne sonore fino addirittura a inediti scritti dai musicisti sul palco, ha raccontato che la sua esperienza musicale viene ben più da lontano della celebrità social in quanto insegnante di fisica.E il suo valore artistico - due diplomi al conservatorio di Monopoli - l' ha espresso e dimostrato dirigendo un coro di voci straordinarie ai piedi del maestoso albero di Natale che quest'anno svetta verso il cielo, quasi una fiamma che nasce dal storico presepe della città.E a Trani e alla sua Amministrazione Schettini ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore, a partire dal saluto al "sindaco figo" Amedeo Bottaro e al consigliere Antonio Befano, audace artefice del primo invito che portò lo scorso 3 dicembre il celeberrimo professore al Pala Assi di Trani, ma anche all'assessorato alla Promozione e al Marketing attraverso Lucia De Mari che ha anche introdotto la splendida serata.Brio, energia ma soprattutto tanta tanta passione nel dirigere non solo le potenti voci del coro ma anche un pubblico partecipe come raramente accade, in una festa e in un tripudio di luci, colori, applausi, cori e accompagnamenti con le maniche addetta della gente presente, tranesi ma anche tantissimi accorsi dai paesi vicini, ha costituito un momento straordinario -al di là di tutte le aspettative, pur conoscendo l'energia del celeberrimo prof - del Natale d'Incanto proposto quest'anno nella città.E questa sera un nuovo spettacolo è pronto per la festa di fine anno, annunciato dallo stesso Schettini - che non si è perso d'animo neanche nello spiegare con leggi della fisica le incursioni di un allarme sonoro nei picchi acuti dei canti - che vedrà protagonisti Dodi Battaglia, Pinuccio e il dj di Radio Selene per culminare nello spettacolo dei fuochi pirotecnici.