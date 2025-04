Il Polo Museale di Trani: aperture straordinarie per Pasqua e Lunedì dell'Angelo

La. per la Santa Pasqua apre le porte del Polo Museale Diocesano di Trani, per promuovere la cultura, l'arte e la storia del patrimonio dell'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie.Domenica di Pasqua, ilsarà occasione per visitare il Polo Museale Diocesano partendo da Palazzo Lodispoto in Piazza Duomo, sede del Museo Diocesano e del Museo della Macchina per scrivere. Opportunità di visitare anche l'antica Sinagoga Museo Sant'Anna, nella Giudecca a Trani con aperture dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 16,00 e 19,00.Per tutta la Settimana Santa e fino al Lunedì dell'Angelo, in esposizione nella Corte del Polo Museale, la mostra ", saranno fruibili gratuitamente, capolavori di scultura lignea provenienti dall'antico Monastero delle Suore Clarisse di San Giovanni di Trani: sono esposti pregiati manufatti di arte sacra, crocifissi lignei di diverse dimensioni, reliquiari e una suggestiva Madonna Addolorata in campana di vetro, anch'essi provenienti dal Monastero delle Suore Clarisse e mai esposti finora al pubblico.Per il Lunedì dell'Angelo, ilanche quest'anno è programmata una visita guidata alle ore 10,00 all'interno di Palazzo Lodispoto, comprendente il Museo Diocesano e il Museo della macchina per scrivere. Il tour guidato ha un costo di € 5,00 con obbligo di prenotazione telefonica.Info: tel. 0883.58.24.70 o email: info@fondazioneseca.it