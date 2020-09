Il prossimo weekend torna "Trani in Mongolfiera"

Lo spettacolo affascinante delle mongolfiere illuminate al tramonto, che si specchiano sul mare e nelle piazze dalla pietra bianca, torna a rivivere per un lungo weekend a Trani,, con l'evento "", organizzato dall'Ad inaugurare la manifestazione, che lo scorso anno ha riscosso in Puglia grande successo, una serie di voli liberi in programma all'alba di. Il primo volo in mongolfiera, offerto dalla compagniasarà un omaggio per annunciare l'imminenteda Palazzo Beltrani.Una mongolfiera brandizzata con il logo dei "Dialoghi di Trani" volerà sulle terre di Federico II, per ammirare dall'alto, nel risveglio dell'alba e nel silenzio del vento, la bellezza incontaminata del paesaggio, e atterrare lentamente su boschi e pianure, scoprendo i suoi meravigliosi tesori e la straordinaria biodiversità dell'Altopiano delle Murge.«Quasi un segno del destino volare sull'iconica fortezza del XIII secolo per un festival come i Dialoghi concepito 20 anni fa tra le mura del Castello di Trani, e indissolubilmente legato alla figura dello Stupor Mundi, simbolo di innovazione artistica e di dialogo interculturale», fa notare con curiosità laDalla sera, lo spettacolo delle mongolfiere si sposta nel centro di Trani, dove tre grandi mongolfiere collocate in tre piazze della città (piazza Duomo, piazza Quercia e piazzale Marinai d'Italia) offriranno ai visitatori lo spettacolo del porto e della città di Trani vista dall'alto. Per tutto il weekend, a partire delle ore 19 fino alle 23, sarà possibile salire a bordo dei palloni per vivere l'esperienza del volo ancorato e ammirare la città. L'evento è organizzato dall'in collaborazione con l'equipaggio di, compagnia aerea certificata ENAC e unica società nel Sud Italia autorizzata ad effettuare voli turistici con passeggeriPer info e prenotazioni: 334.6697360