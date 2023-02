Il Pta di Trani guarda al futuro con nuovi progetti in fase di programazione

Il Presidio territoriale di Trani ospiterà una Residenza sanitaria, l'Ospedale di Comunità, la Casa di Comunità, la Centrale Operativa Territoriale (COT). Stamattina la Direttrice Generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo, il Direttore Sanitario della Asl Bt Alessandro Scelzi accompagnati dai tecnici, dal Sindaco di Trani Amedeo Bottaro e dalla consigliera regionale Debora Ciliento hanno visitato il Presidio Territoriale di Assistenza di Trani per definire al meglio le progettualità future già previste nella programmazione di attuazione del Decreto Ministeriale 77 che ha ridisegnato l'assistenza territoriale sanitaria. Tanti i progetti già in corso e che saranno sviluppati nei prossimi mesi, dal potenziamento del punto prelievi con un significativo ampliamento del numero di prelievi giornalieri, ai lavori del nuovo Centro Dialisi che ospiterà in luoghi completamente ristrutturati 16 posti-poltrona."E' una fase di grande fermento anche per il Presidio Territoriale di Assistenza di Trani - ha detto Tiziana Dimatteo - la progettazione prevista dal Dm77 è già a buon punto mentre mentre la riorganizzazione degli spazi consentirà di garantire la massima efficienza. Il Pta di Trani è un punto nevralgico, garantisce servizi che i cittadini (non solo tranesi) conoscono e apprezzano: ce lo confermano i dati di accesso e il numero delle prestazioni. Stiamo lavorando in un'ottica di potenziamento e di efficientamento del personale e dei servizi".