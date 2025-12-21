Il Rotaract e l’Interact Club di Trani hanno inaugurato ufficialmente la loro sede

Dopo la ricostituzione del Rotaract club di Trani, avvenuta il 26 agosto scorso con l'elezione della sua presidente, ieri è stata ufficialmente inaugurata la sua sede al numero 23 di via Arcangelo Prologo, presso la sede dell'Accademia Blanchard. La sede sarà condivisa anche con il gruppo dei giovanissimi dell'Interact Club, sotto la presidenza di Giulia Cerfeda.All'inaugurazione erano presenti anche il Rappresentante distrettuale Giuseppe De Fini, il delegato Rotary per il Rotaract Salvatore Nardò e il Presidente della Commissione Rotaract del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata Massimo Cassanelli. Tutti hanno espresso la massima soddisfazione per questa ripartenza del club tranese, che sta vivendo una nuova fioritura dopo qualche anno in sordina.Il motto scelto per l'anno rotaractiano dalla presidente, Adriana Fabrizio, è stato "Ieri, Oggi, Domani", per sottolineare la continuità tra il passato e il presente e la forte collaborazione che si sta instaurando tra il Rotary di Trani, storico club che recentemente ha festeggiato il suo settantesimo anniversario, e l'Interact che rappresenta il futuro. L'intento dell'ormai ricostituito gruppo sarà quello di coinvolgere sempre di più la collettività attraverso una serie di progetti che offrano davvero un servizio: dai service informativi alle iniziative col tessuto associativo della città, il lavoro che si presenta per il prossimo anno è molto ma anche tanto entusiasmante.Salvatore Nardò, delegato Rotaract per il club di Trani, ha descritto il neonato club con una sola parola: coraggio. È questa, infatti, la cifra che caratterizza un gruppo che rinasce e si riprende la propria identità, anche e soprattutto grazie a una sede propria, non solo ubicata all'interno di un palazzo prestigioso qual è Palazzo Bianchi, ma anche facilmente raggiungibile da chiunque voglia affacciarsi al mondo rotariano e rotaractiano.