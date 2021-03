Il sacro nell’arte contemporanea, riflessioni tra artisti e saggisti nel libro di Antonio Russo e Marino Pagano

È fresco di stampa il volume «Il tema del sacro nell'arte contemporanea», a cura dell'artista Antonio Russo e del giornalista e saggista Marino Pagano, edizioni Landriscina di Trani. Il libro pubblica gli atti delle relazioni di artisti, accademici e docenti intervenuti al convegno «L'arte sacra oggi», tenutosi nel settembre del 2019 tra Trani e Lecce, a cura dell'associazione culturale nazionale La Carvella.Antonio Russo è docente di Arte e Immagine ed artista, con numerose mostre e rassegne al suo attivo. Marino Pagano, giornalista culturale e di viaggio, scrive su riviste nazionali di settore ed è anche direttore responsabile del semestrale di ricerca Studi Bitontini.Il volume contribuisce, dunque, alla discussione sul concetto di arte sacra, con interventi interessanti, di artisti ed estensori di saggi quasi tutti pugliesi. L'arte sacra oggi, tema vasto, che abbraccia anche più discipline e più concezioni dell'arte stessa. La Puglia del mondo dell'arte dice dunque, culturalmente, la sua su queste tematiche. Gli artisti interessati al libro contribuiscono anche, attivamente, all'edificazione in senso culturale delle città in cui vivono, così come di tutta la regione, con interessi e successi anche nazionali e, in alcuni casi, internazionali.L'idea di base al centro del libro è quella del trascendente declinato in arte, in senso anche laico: quel che ci supera, che ci sovrasta, che ci fa riscoprire parte di un tutto cosmico. Arte e secolarizzazione, arte e sfide multiculturali, arte e concezione del sacro oggi. Ma anche riflessioni sul monumento, sull'immagine, sul feticcio. Su come l'arte racconta l'oggetto della sacralità e su come essa riesce (o non riesce) a trasmettere questi concetti nella nostra difficile contemporaneità.Infine: quanto la storia del XIX e del XX secolo ha inciso sull'arte e, specificatamente, sull'arte cosiddetta 'sacra'? Ecco gli autori dei testi, i cui contributi sono presenti dopo le introduzioni di Russo e Pagano: Cesare Cesarini, Nicoletta De Santoli, Laura De Mattia, Vincenzo De Simola, Piero Di Terlizzi, Carlo Dicillo, Ricarda Guantario, Raffaella Greco, Norberto Iera, Elena Lembo, Fabiola Matarazzo, Enrico Morisco, Michel Pochet, Alessandro Porcelluzzi, Arkadius Sedek, Gaetano Lops.Il libro sarà presto presentato online e, non appena possibile, anche con eventi in presenza.