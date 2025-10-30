Il segno come "traccia di un pensiero": Gubinelli espone alla Biblioteca di Trani

La Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani ospita la personale di Paolo Gubinelli (Matelica, 1945), dal 3 al 29 novembre 2025. L'Amministrazione Comunale di Trani presenta la mostra personale di Paolo Gubinelli (Matelica, 1945), presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio". L'esposizione, allestita negli spazi di comunità del primo e secondo piano, sarà aperta al pubblico dal 3 al 29 novembre 2025. Il progetto espositivo, curato da Davide Uria, si concentra sulle opere che documentano la relazione profonda e meditativa dell'artista con la carta.Il cuore della ricerca è il segno, inteso come "traccia, impronta di un pensiero" che si manifesta sulla superficie fragile del medium artistico. L'opera di Gubinelli intesse un dialogo profondo con la storia del Novecento: il gesto che apre lo spazio richiama il taglio di Lucio Fontana, ma in Gubinelli la ferita è trasformata in "carezza meditativa". La sospensione dei toni e il silenzio contemplativo del colore evocano le atmosfere rarefatte di Morandi, mentre le trasparenze richiamano l'astrattismo di Rothko.Infine, la libertà poetica e infantile di certi tratti rivela un'eco di Cy Twombly, ma filtrata da grazia e misura. Ogni riferimento è dialogo, mai citazione: il linguaggio di Gubinelli è autonomo, sospeso tra memoria e presente. La mostra accompagna il visitatore a una "lettura non superficiale, ma attenta e prolungata", come desidera l'artista stesso, a sostare nel respiro lento di un segno che unisce rigore e spiritualità, superando il tempo.Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 9:00 – 19:30 Sabato: 09:00 – 13:00 / 16:00 – 20:00 Contatti: Tel. 0883.482149 E-mail: info.biblioteca@comune.trani.bt.it