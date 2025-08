"Il Silenzio del Legno, La Voce del Santo": Aperture Straordinarie a Trani per San Nicola

Venerdì 1 agosto, in occasione della "Notte Bianca di San Nicola", le sale saranno visitabili dalle ore 20:00 a mezzanotte.

Dal 2 al 4 agosto l'apertura sarà dalle ore 16:00 alle ore 19:30.

In occasione della festa patronale, la Fondazione S.E.C.A. invita residenti e turisti a un evento straordinario:La Pinacoteca Diocesana con aperture straordinarie, apre le sue porte per mostrare autentici tesori di fede e storia.Si potranno ammirare da vicino la tavola bizantina del XIV secolo che raffigura San Nicola Pellegrino e le scene della sua vita, un capolavoro di inestimabile valore artistico. Insieme a questo, rimarrai affascinato dal magnifico ciclo di lunette del maestro Nicola Gliri, un pittore bitontino del Seicento, che racconta la vita del Santo Patrono. Ma le sorprese non finiscono qui, al Polo Museale Diocesano si avrà l'opportunità di vedere il bassorilievo in pietra del santo, un manufatto eccezionale che un tempo adornava l'antica porta della città, costruita addirittura da Federico II di Svevia. "Sarà una occasione unica per immergersi nella storia e nell'arte di Trani" ha dichiarato Graziano Urbano, Direttore del Polo Museale di TraniLe aperture straordinarie si svolgeranno secondo il seguente calendario:San Nicola il Pellegrino, patrono di Trani e dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, incarna un valore spirituale che va ben oltre la devozione locale. La sua figura è un simbolo potente di fede, coraggio e dedizione, il cui messaggio risuona ancora oggi con forza. La sua storia è quella di un pellegrino che, spinto da una vocazione profonda, abbandona ogni bene materiale per seguire l'esempio di Cristo. Questo atto di rinuncia non è fine a sé stesso, ma è il primo passo verso un cammino di evangelizzazione e testimonianza. Il suo peregrinare, spesso solitario e segnato da incomprensioni e ostilità, lo rende l'emblema della fede che supera ogni ostacolo.San Nicola il Pellegrino non si limita a predicare con le parole, ma agisce. La sua vita è costellata di atti di carità, di preghiera e di penitenza, che lo rendono un esempio concreto di vita cristiana. Arrivato a Trani, la sua figura, sebbene inizialmente accolta con sospetto, diventa un faro per la comunità, che ne riconosce la santità e l'impegno totale verso Dio. Il valore spirituale di San Nicola il Pellegrino è alto per il coraggio nella fede, la sua vita dimostra la forza di seguire la propria vocazione anche di fronte all'avversità, la carità e la compassione, si impegnò per il prossimo, la vicinanza ai più deboli e la preghiera costante e l' Amore per la pace. San Nicola il Pellegrino non è solo una figura storica, ma un'eredità spirituale che invita a riflettere sul significato del pellegrinaggio interiore e sull'importanza di tradurre la fede in azioni concrete, per sé stessi e per la propria comunità.L'ingresso alla Pinacoteca Diocesana ha un costo simbolico di soli 2,50€. L'iniziativa è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie. Per maggiori informazioni, puoi contattare il numero 0883582470 o inviare un'email a info@fondazioneseca.it.