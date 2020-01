Il sottosegretario Turco sostiene il sostegno a Taranto capitale della cultura, Bottaro non ci sta

Nel giorno di Capodanno si accende la polemica intorno alla prossima capitale italiana della cultura per il 2021. Alcuni organi di informazione regionali hanno riportato delle dichiarazioni del sottosegretario Mario Turco che, nell'invitare il ministro Francesco Boccia ad individuare Taranto come sede dei festeggiamenti dei 50 anni delle Regioni, ha improvvidamente dichiarato che "Taranto sarà capitale della cultura italiana" e che "il Governo sostiene la candidatura della città jonica".Due affermazioni, riportate in uno stesso articolo, ritenute "gravissime" dal sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, parte in causa della vicenda in quanto anche la città tranese è candidata per essere capitale italiana della cultura. "Il ministero ha emanato il bando per individuare la città capitale della cultura 2021, ragion per cui dovrebbe mantenere una certa equidistanza dalle dinamiche delle candidature tenuto anche conto che le città candidate (Trani compresa) stanno lavorando per preparare i rispettivi dossier. Questa uscita pubblica dimostra la superficialità di taluni rappresentanti delle Istituzioni e, se fosse vera, farebbe diventare una "farsa" il bando.Ci auguriamo che il governo di Giuseppe Conte smentisca categoricamente il sottosegretario e si scusi con tutte le città italiane che concorrono al bando per diventare capitale italiana della cultura 2021. Io mi sento offeso e prendo le distanze da questo modo di fare politica e di intendere l'amministrazione della cosa pubblica e delle Istituzioni. Interesseremo i deputati ed i senatori di riferimento per sollecitare una interrogazione parlamentare e non escludiamo di tutelare la nostra città, insieme alle altre città candidate, in tutte le sedi competenti".Sull'argomento è intervenuto anche il presidente del Consiglio comunale di Trani, Fabrizio Ferrante. «Non conosco il sottosegretario Mario Turco, ma so che è una nullità politica... Perché? Perché afferma che "Taranto sarà capitale della cultura italiana" e che il Governo sostiene la candidatura della città jonica. Come fa un esponente del governo a parteggiare per una delle città candidate per un bando emanato dal suo stesso ministero? Ma non erano quelli della meritocrazia? Che sono ste buffonate? Mi auguro non abbia la sponda di nessun esponente del PD perché non esiteremo a mandarlo platealmente a quel paese».