Il topo ballerino che attira l’attenzione dei passanti

In centro città, in via Margherita di Borgogna, il roditore “vive” in una delle trappole

E dunque, mettiamola in chiaro con le spiegazioni che ci hanno ufficiosamente dato: sono in corso le pulizie delle fogne, i ratti fuggono e si infilano nelle trappole. Di lì a poco, le esche dovrebbero dare loro l'ultima indigestione.Ci auguriamo sia vero, nonostante il topo "simpatico e saltellante", a detta del reporter cittadino ma non di sua moglie, si sia quasi messo in posa a favore di obiettivo; e pensare che quei saltelli che hanno attirato l'attenzione su di lui fossero il suo canto del cigno quasi quasi ci dispiace pure. Fatto sta che vedere questa bestiola salutare dalla trappola in via Margherita di Borgogna come fosse la sua casetta, immaginandola con i quadretti e il lettino come nei cartoni animati di Tom e Jerry, non è proprio quello che dovrebbe avvenire sui marciapiedi.La cosa non andrebbe sottovalutata perché sappiamo bene che questi prolificissimi animali portano danni seri e malattie. E visto che di epidemie ne abbiamo fin sopra i capelli ci auguriamo che la situazione sia sotto controllo come ci è stato riferito, o magari servirebbe che lo fosse ancora di più .