Storie di topi e gatti, in pieno centro. E la carcassa è ancora in "bella" vista

Avvistamenti di topi, piccoli e grandi che siano, e non soltanto: le segnalazioni che giungono in redazione sono numerose. Si punta il dito sulla scarsa igiene pubblica in alcune zone della città, in particolare nei pressi delle isole ecologiche, ricolme di rifiuti negli orari consentiti ma anche oltre. E le temperature altissime dell'estate servono a far fermentare il tutto. Non solo la pazienza, ma soprattutto gli odori, che richiamano animali e animaletti. E non va bene.Ma in via San Gervasio viene segnalata anche la carcassa di un ratto, che si aggirava in quei pressi e che probabilmente è rimasto vittima di un agguato del suo peggior nemico: un gatto, che presiede quel territorio. Storie dettate dalla natura. Storie che però vedono quella carcassa ancora lì da troppo tempo. E non è certo il gatto a doversene disfare.