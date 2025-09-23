Vita di città
Topi in via Vecchi, avviate le operazioni di disinfestazione
Dopo la denuncia su TraniViva partiti i primi interventi nella zona segnalata
Trani - martedì 23 settembre 2025 10.00
Dopo la denuncia pubblicata ieri su TraniViva riguardo la grave infestazione di topi che ha interessato alcuni appartamenti in via Valdemaro Vecchi, sono iniziate questa mattina le operazioni di disinfestazione nella zona segnalata, con particolare attenzione ai terreni incolti degli ex capannoni Ruggia, ritenuti fonte principale del problema.
La segnalazione, giunta da una residente esasperata, aveva raccontato l'episodio inquietante di un topo di grosse dimensioni entrato in casa attraverso i tubi esterni, arrivando fino al quinto piano di un condominio. Un caso tutt'altro che isolato, visto che altri condomini avevano lamentato la presenza ricorrente di roditori, insetti e altri animali, riconducibili al degrado dell'area verde abbandonata adiacente alla zona dei depositi autobus e di proprietà comunale.
Questa mattina è finalmente intervenuta Amiu per eseguire una prima fase di disinfestazione e derattizzazione. I residenti, pur sollevati dall'intervento, chiedono ora azioni durature e manutenzione costante, per evitare che l'emergenza igienico-sanitaria possa ripresentarsi.
La segnalazione, giunta da una residente esasperata, aveva raccontato l'episodio inquietante di un topo di grosse dimensioni entrato in casa attraverso i tubi esterni, arrivando fino al quinto piano di un condominio. Un caso tutt'altro che isolato, visto che altri condomini avevano lamentato la presenza ricorrente di roditori, insetti e altri animali, riconducibili al degrado dell'area verde abbandonata adiacente alla zona dei depositi autobus e di proprietà comunale.
Questa mattina è finalmente intervenuta Amiu per eseguire una prima fase di disinfestazione e derattizzazione. I residenti, pur sollevati dall'intervento, chiedono ora azioni durature e manutenzione costante, per evitare che l'emergenza igienico-sanitaria possa ripresentarsi.