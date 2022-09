Topi. Vivi o morti a Trani sono davvero un po' troppi

Di segnalazioni ce ne arrivano tante, e in maniera abbastanza "equilibrata" davvero da tutta la Città, e ovviamente non possiamo riportarle ogni volta, così come i furti d'auto, andati "a buon fine" o tentati, i danni causati dall'asfalto accidentato e così via. Ma, ogni tanto, va sottolineato che i problemi persistono, e la fotografia di questo topo morto "che stava lì da almeno due giorni e poi finalmente è stato rimosso " , magari induce a uno studio del problema in maniera approfondita.I roditori, che notoriamente tendono a nascondersi al passaggio degli uomini, diventano sempre più spavaldi: e se è vero che Trani è una città di mare, è anche vero che proprio nelle zone più nevralgiche per questo tipo di presenze sarebbe opportuno intervenire. Che siano di fogna, che siano di auto, topi o topini mal si conciliano con il buon vivere di una città . Oltretutto diverse segnalazioni sono arrivate da turisti, in particolare riguardo la presenza dei topi nella Villa Comunale e ancora più in particolare nella zona del parco giochi dei bambini, oltre a incontri serali nelle strade del centro per raggiungere i b&b. La fotografia che ci è giunta ad esempio proviene dalla zona di Sant'Agostino.L'ipotesi del pifferaio magico, visto l'epilogo tragico della favola, appare un po' rischioso. Speriamo in altre soluzioni, se non per eliminare, almeno per arginare una proliferazione che a quel punto diventerebbe davvero un luogo di non ritorno come in certe grandi città.