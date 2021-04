Il tranese Franco Giusto eletto nel Consiglio Nazionale Consulenti del lavoro

Si sono svolte in Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del lavoro in data 23 aprile le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale ANCL ( associazione nazionale consulenti del lavoro).È stato eletto il consulente del lavoro della nostra città Rag. Giusto Francesco (Franco ) che arricchisce con questo nuovo incarico la sua dedizione alla vita politica dei C.D.L.infatti lo stesso già ricopre da oltre un decennio la carica di consigliere dell Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia BAT e di delegato della cassa di previdenza e assistenza dei Consulenti del Lavoro in quel di Roma oltre ad aver ricoperto il ruolo di Rappresentante per la regione Puglia nella commissione riforma dell Ente di Previdenza.A lui porgiamo i migliori auguri di buon lavoro