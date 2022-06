Il Vice Questore Claudio Spadaro nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Trani

Il Vice Questore Claudio Spadaro è il nuovo Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Trani. Dopo cinque anni, Spadaro ha infatti lasciato la guida del Commissariato di San Severo dove è subentrata la collega Vice Questore Lorena Cicciotti.Siciliano, nato in provincia di Catania, è entrato in polizia nel 1998. Dopo aver frequentato la Scuola di Polizia viene nominato agente. Ha lavorato presso il Reparto Mobile Catania, la Polizia Stradale Palermo, la Questura di Palermo, la Questura di Roma. Poi, dopo aver superato il concorso come commissario di polizia, ha frequentato la Scuola Superiore di Polizia (accademia) per due anni. Quindi dal 2010 è stato assegnato al compartimento Polfer Reggio Calabria, dove è stato Direttore ufficio primo e Dirigente sezione di Villa San Giovanni. Dal 2012 al 2016 è Dirigente Digos e Capo Gabinetto del Questore presso la Questura di Crotone. Quindi è passato a dirigere il Commissariato di Melfi e poi quello di San Severo fino ad approdare al Commissariato di Trani.