Illuminazione cittadina, l'Amet alle prese con i lavori di rinnovamento e adeguamento

2 foto Lavori illuminazione cittadina

La consigliera comunale Irene Cornacchia ringrazia l'Amet ed in particolare il suo CDA per il percorso intrapreso in questo breve periodo di attività i cui frutti continuano a raccogliersi. In linea con un programmato rinnovamento e adeguamento dell'illuminazione cittadina di competenza, sta provvedendo in questi giorni alla sostituzione delle cime dei pali in ghisa posizionati su Via Aldo Moro, con dei nuovi, comprensivi di moderni corpi illuminanti cut-off, che rispettano le norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso offrendo una luce "bianco naturale" di 3500 Kelvin.L'idea è quella di proseguire con la stessa soluzione per tutte le cime dei pali artistici della città dando ad essa stessa una nuova immagine ed esaltazione della sua bellezza.