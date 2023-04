"Imparare ad amare e a farsi amare": il 25 aprile il nuovo incontro del Culturalthe

La cadenza mensile degli incontri aperti a tutti organizzata da Stefania Bucci, insegnante di yoga e operatrice olistica tranese, continua il 25 aprile alle 10.30 con l'incontro dedicato alla riflessione sul modo in cui amare se stessi costituisce anche un modo per insegnare agli altri a farsi amare. amore declinato nella vita di ogni giorno, nella quotidianità dunque come forma di rispetto di se stessi e quindi degli altri del prossimo nei cui panni siamo sempre meno propensi a infilarci.L'incontro avrà luogo anche in questa occasione nel bar Mareluna su piazzale Colonna dalle 10:30 in poi e potranno parteciparvi davvero tutti coloro che vogliano condividere pensieri e opinioni intorno a qualcosa de bere , come la tazza di tè che ha ispirato il titolo di questi incontri - magari fresco visto l'avvicinarsi della stagione estiva e l'intiepidirsi delle temperature.