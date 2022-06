25 imprenditori tranesi insieme per un nuovo mezzo all'OER

Nel verde brillante del prato dello stadio di Trani, le divise arancioni degli Operatori Emergenza Radio di Trani erano come fiori di campo, semplici, luminosi, quasi anche essi mossi dal vento che ieri mattina intorno a mezzogiorno soffiava durante la cerimonia di consegna e di benedizione del nuovo mezzo del quale l'associazione potrà usufruire - al servizio volontario della comunità tranese - per i prossimi 4 anni.Il nuovo mezzo è entrato nella disponibilità dell'OER con la formula del comodato d'uso gratuito nell'ambito del progetto "Noi con voi", promosso dall'Associazione in collaborazione con la GMS Srl e grazie al contributo di 25 imprenditori tranesi con il gratuito patrocinio della Città di Trani.Visibilmente emozionati gli imprenditori presenti, felici di aver creato questo sostegno comune per chi si prodiga ogni giorno a esclusivo titolo di volontariato, a servizio della comunità: "Trani ha dato tanto a me e io non potevo che essere presente in un regalo a Trani", ha dichiarato con commozione uno di loro.Il furgone è un'Alfa 17 e la consegna ufficiale con la benedizione impartita da Don Dino Cimadomo alla presenza dell'assessore ai Servizi Sociali Annalisa Rondinone, in rappresentanza del Comune, è stata così commentata sulla pagina Facebook degli OER: "Solitamente questo numero è simbolo di disgrazia; per noi è stata assolutamente grazia. Grazie a chi ha formulato e sostenuto il progetto "NOI CON VOI", grazie agli sponsor per i contributi, e un grazie a tutti volontari che sapranno mettere a disposizione il proprio tempo e professionalità per far funzionare al meglio questa nuova risorsa. Benvenuta alfa 17!"Di seguito l'elenco delle aziende che hanno collaborato al Progetto "Noi con Voi" – OER - TRANI:ASIAGEM TRANI DI FILOGRASSO RUGGIERO TRANI BT;BASSI S.R.L. UNIPERSONALE TRANI BTCO.S.M. SRL TRANI BTDIDO CLIMA DI DI DOMIZIO DOMENICO TRANI BTFERRAMENTA PELLICANI DI PELLICANI ANGELO TRANI BTG.D.DEI FRATELLI DIAFERIA SRL TRANI BTI.A.N. S.R.L. TRANI BTL.A DENTAL CLINIC S.R.L. TRANI BT LLA BAIA DEL PESCATORE S.R.L. ANDRIA BTLABORATORIO ANALISI CLINICHE BIOMEDICAL S.N.C. DI DI TRIA P. TRANI BTLIDO COLONNA SRL TRANI BTOTTICA MAZZONE DI MAZZONE TERESA TRANI BTMEGAMARK S.R.L.OMDA S.A.S. DI DI MICCO - ANCONA & C. TRANI BTONDEPIANE SRL 76125 TRANI BTPANIFICIO S.ANTONIO 76125 TRANI BTPASTICCERIA CREME CARAMEL DI PALUMBO V. & C. S.A.S. TRANI BTPERFETTO S.R.L.S. TRANI BTSOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LA TARTARUGA TRANI BTSOLDANO MARMI S.R.L. VIA BARLETTA - TRANI BTSPAGA SRLS BITONTO BASTIR SPA BARLETTA BTSTUDIO RADIOLOGICO CITTA' DI TRANI S.R.L. TRANI BTTAVERNA PORTANOVA DI CATANZARO VITO TRANI BTTERME DI MARGHERITA DI SAVOIA S.R.L TRANI BTTICHE SRL ANDRIA BTVANIA CONSULTING DI VANIA ALESSIA & C. S.A.S. TRANI BTVIGILANZA NOTTURNA TRANESE SOCIETA' COOPERATIVA TRANI BTZUPONE ASCENSORI S.R.L.