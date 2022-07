In piazza Quercia la finale di Battiti live: ordinanze e misure di safety e viabilità

Domenica 10 luglio Trani ospiterà in piazza Quercia la finale di Radionorba Battiti live. Considerato che l'evento, per la tipologia e le modalità di realizzazione, richiamerà un notevole afflusso di pubblico, soprattutto giovane, informata la Prefettura, è stata emanata un'ordinanza (la numero 17 del 5 luglio 2022) con una serie di divieti con particolare riferimento alla vendita di bevande alcoliche.Nello specifico, a partire dalle ore 13 di domenica 10 luglio e fino alle ore 6 di lunedì 11 luglio è fatto divieto assoluto su tutto il territorio comunale agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai gestori di distributori automatici H24 di vendita per asporto di bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine.Sono state inoltre istituite ulteriori limitazioni nelle aree interessate dallo spettacolo. E' fatto divieto assoluto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici con particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti in piazza Quercia (zona rossa e gialla, come da planimetrie allegate); è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre e/o consumare alcolici e/o superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento (zona rossa come da planimetria allegata); è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre e consumare bevande alcoliche e non, in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata (zona rossa come da planimetria allegata). E fatto obbligo ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne alla zona rossa, fermo restando i divieti imposti nei punti precedenti, di effettuare la stessa, esclusivamente all'interno dei locali, utilizzando bicchieri di carta e/o plastica, nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente dall'esercente e/o proprio personale.Per le stesse motivazioni è stata disposta la rimozione di tutti gli arredi mobili, posti sua area pubblica e/o all'interno dei dehors, presenti all'interno del perimetro di sicurezza individuato con linea rossa nella planimetria allegata, compresa via San Giorgio individuata tra l'altro quale area backstage e via di fuga. La rimozione dovrà essere effettuata non oltre le ore 5 di domenica 10 luglio e riguarda anche la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.Sempre in vista della finale di Radionorba Battiti Live, è stato emessa un'ordinanza del dirigente dell'Area di Polizia Locale di modifica temporanea della viabilità della zona interessata (la numero 255 del 4 luglio 2022) per consentire l'allestimento della struttura dello spettacolo e lo svolgimento della manifestazione. Nel dettaglio, a partire da oggi e fino alle 24 di lunedì 11 luglio è stato istituito divieto di fermata su piazza Plebiscito (intera area compresa fra l'incrocio di via Tiepolo, lungomare Chiarelli, via Cavour), il divieto di fermata su via Statuti Marittimi (tratto compreso fra l'incrocio di piazza Plebiscito-Tiepolo e via Zanardelli ad eccezione dei mezzi d'opera per il montaggio e smontaggio delle infrastrutture dello spettacolo), il divieto di transito su via San Giorgio ad eccezione dei mezzi d'opera per il montaggio e smontaggio delle infrastrutture dello spettacolo. Sul sito del Comune di Trani tutte le Ordinanze relative.