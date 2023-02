In uscita il libro a fumetti del tranese Francesco de Stena, Il naso di Lombroso

Debutterà il 10 febbraio in libreria e in fumetteria Il naso di Lombroso, il secondo volume dedicato a Lombroso, scritto da Davide Barzi e disegnato e dall'artista tranese Francesco de Stena, che firma anche la copertina.La storia ci conduce tra burattini e pezzi di legno, tante maschere e pochi volti, in un'intricata matassa di fili tirata da chi, stanco del ruolo di marionetta, ha colto l'occasione per diventare burattinaio, intessendo la fitta tela di una vendetta macerata nell'animo da lunghi anni.Una congiura che tocca personalmente anche il celebre alienista Cesare Lombroso. Dalle scene teatrali della Torino ottocentesca fino alle botteghe degli artigiani fiorentini, facendosi strada nel buio di scantinati in cui serpeggia il più ribollente malcontento sociale, il professor Lombroso indagherà per scoprire chi si cela dietro al rapimento di sua figlia e del principe di Savoia, questa volta con l'aiuto dell'arguta Silvia Bottini, e per sondare quali ragioni possano spingere a gesta così efferate…Già disponibile in libreria anche il precedente volume della serie, intitolato Il cuore di Lombroso.