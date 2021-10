Inaugurata la nuova mensa scolastica dell'istituto Papa Giovanni XXIII in via Stendardi

9 foto Inaugurazione mensa scolastica dell'Istituto Papa Giovanni XXIII

L'emergenza pandemica ha senz'altro messo tutti a dura prova, ma ad averne risentito in modo particolare c'è tutto il mondo dell'Infanzia che si è visto privato da un momento all'altro di quelle delicate e formative occasioni di socialità, dei momenti di aggregazione, di una routine scolastica cosi' importante nel processo di crescita e che, solo con il ritorno in presenza, si sta pian piano ricostruendo.E' scientificamente appurato come, durante il lockdown, i bambini a casa abbiano, per esempio, seguito, come frutta e verdura e prodotti biologici. Questa mancanza di autoregolazione e completezza nell'alimentazione ha comportato un aumento di peso perE' in tale percorso di fiduciosa ripartenza e ritrovato ritorno ad una prudente, ma fortemente auspicata normalità, che il 3^ Circolo "G. D'Annunzio" ha voluto inaugurare un vero fiore all'occhiello: la nuovissima mensa del plesso di scuola primaria "Papa Giovanni XXIII", in via Stendardi 12.Sale luminose, ampie e spaziose, dai colori che invitano all'ottimismo, a totale misura di bambini, ove riprendere sane abitudini alimentari nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e con la consapevolezza del grande valore del pasto a scuola in termini di salubrità, educazione al consumo consapevole e soprattutto di aggregazione.Una bellissima giornata, quindi, alla presenza della Dirigente Scolastica del 3^ Circolo "G.D'Annunzio", Prof.ssa Angela Tannoia, che ha fortemente voluto questo momento, del Sindaco di Trani, Avv. Amedeo Bottaro, di Don Dino Cimadomo che ha impartito la benedizione ai locali adibiti a refezione, dei Genitori Rappresentanti delle classi e sezioni a tempo pieno.Un grande momento di condivisione per segnare un'altra tappa importante di questa ripartenza anche per il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" sotto la guida attenta della Dirigente Scolastica Angela Tannoia.