Inaugurazione Anno Giudiziario: “Nel circondario tranese aumentati del 210% i delitti di rapina, anche in abitazione”

"Il 2021 ha visto emergere con prepotenza la gravità della situazione dei territori del circondario tranese, il larga misura fino ad oggi sottodimensionato quanto alle risorse destinate al contrasto alla criminalità": è l'allarme lanciato dalla Procuratrice Generale della Corte d'appello di Bari, Anna Maria Tosto, oggi nel capoluogo pugliese in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno giudiziario, durante il quale si è fatto il punto sull'attività dell'anno appena trascorso.In apertura la relazione del presidente della Corte d'Appello, Franco Cassano, poi le parole della dott.ssa Tosto: nel circondario di Trani le indagini per omicidio volontario sono aumentate in un anno del 144%. "Una situazione allarmante" che vede altri dati importanti: dalla relazione sui delitti avvenuti nel distretto emerge che nei 12 mesi presi in considerazione sono stati consumati 8 omicidi nella provincia Barletta Andria Trani (28 nell'intero distretto, di cui 14 a Foggia e 6 a Bari) ma 22 iscrizioni (sulle complessive 32 del distretto), "con un incremento medio nel triennio pari al 23% e, nell'ultimo anno, al 144%".Il 2021 "ha visto emergere con prepotenza la gravità della situazione nei territori ricadenti nel circondario tranese, in larga misura – ha sottolineato il Procuratore Generale - fino ad oggi sottodimensionato quanto alle risorse destinate al contrasto alla criminalità". Fanno riflettere anche i dati sugli altri delitti, che "hanno registrato un'impennata, pari al +210% rispetto all'anno precedente, delle iscrizioni per il delitto di rapina, comprese quelle in abitazione, il reato predatorio che più di ogni altro alimenta nel cittadino la percezione della insicurezza e della vulnerabilità".