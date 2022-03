Incendio all’Istituto Aldo Moro di Trani, evacuato l’edificio

Spavento nella mattina di mercoledì 9 marzo all'Istituto Aldo Moro di Trani dove sono intervenuti i Vigili del fuoco a causa di un incendio partito da un bagno al primo piano.L'allarme è partito da alcuni studenti di una sezione al piano terra preoccupati dalla fuoriuscita di fumo dalle finestre al piano superiore e un docente ha così chiamato i soccorsi.Al loro arrivo, è stato fatto evacuare l'intero edificio dopo aver fatto scattare l'allarme anti-incendio. Il rogo, per cause tuttora non note, è partito da un bagno al primo piano senza tuttavia comportare gravi conseguenze a cose e persone.Sul posto è intervenuta infine anche la Polizia per accertamenti.