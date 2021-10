Incendio alla NeverMind Studio, la Confesercenti Bat avvia una raccolta fondi

Il direttore della Confesercenti Provinciale Bat, unitamente al direttivo di Trani, esprime solidarietà e vicinanza ai ragazzi di NeverMind Studio di Trani, Savino Barracchia e Gianluca Montenegro. La sede dell'agenzia di eventi e comunicazione, che erano pronti ad inaugurare tra pochi giorni in corso Umberto, nella notte è stata incendiata da ignoti, con un danno di migliaia di euro."Un atto vile che condanniamo con estrema fermezza e che invitiamo a non sottovalutare. La Confesercenti Prov.le Bat del resto, da tempo, sta denunciando sui tavoli della prefettura e dei Comuni, qualunque forma di violenza, promuovendo strumenti di sicurezza e videosorveglianza, quali deterrenti per le imprese e le attività commerciali e i cittadini tutti.Per una pronta ed imminente apertura dell'agenzia, il direttore, Mario Landriscina e il referente del direttivo di Trani, Daniele Santoro, al di là della sigla sindacale che rappresentano, fanno sapere di essere a disposizione dei due giovani imprenditori per qualunque esigenza e necessità di carattere burocratico."Vedere svanire tra le fiamme il frutto dei loro sacrifici e dei loro risparmi, come hanno dichiarato sui social, è "frustrante e addolorante. Un gesto imperdonabile visto i sacrifici che hanno dovuto sopportare imprenditori e commercianti in questi anni di pandemia. In fondo al tunnel hanno sempre visto la luce ma nessuno pensava al bagliore delle fiamme. I colori dell'arcobaleno, che rappresentano i giovani e in particolare la vostra agenzia, conclude Landriscina, devono continuare a risplendere. Tutti insieme, lavorando a sistema, Un concetto che siamo soliti ribadire nelle sedi istituzionali. Insieme come i colori che compongono l'arcobaleno possiamo farcela e soprattutto si può dare speranza e fiducia"."E' dura ripartire, dichiara amareggiato Daniele Santoro, in qualità di commerciante tranese. Dopo un passaparola di "poche parole", l'idea di aiutare i ragazzi in città ha preso sempre più consistenza. Insieme ad altri commercianti abbiamo lanciato una raccolta fondi per sostenere la ripartenza".Per un gesto di solidarietà è possibile effettuare un bonifico all'IBAN IT05Q3608105138280410380415 intestato a Gianluca Montenegro, con la causale "Insieme per la ripartenza".