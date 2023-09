Incendio appicccato nel campetto adiacente Ia scuola Bovio

L'episodio nel tardo pomeriggio di ieri, non identificati i ragazzini visti correre fuori dall'isolato

Nel tardo pomeriggio di ieri al campetto adiacente alla scuola media Giovanni Bovio è stato appiccato un incendio.I condomini hanno subito sentito e visto dalle loro finestre del fumo arrivare dalla ferrovia e subito si è pensato al peggio.Uno sguardo più attento ha dimostrato come il fuoco provenisse proprio da vicino alla scuola.La colpa è subito ricaduta su alcuni ragazzini che sono stati visti correre fuori dall'isolato ma non identificati.In zona succedono sempre questo tipo di atti vandalici che aumentano di gran lunga le proteste degli abitanti in zona che vorrebbero più sicurezza.