Incendio in un appartamento in piazza Cesare Ricco

Momenti concitati e di paura nella serata di lunedì 17 luglio per un incendio divampato intorno alle ore 19 in un appartamento in piazza Cesare Ricco. La fitta nube di fumo nero ha attirato inevitabilmente i residenti della zona e passanti che hanno allertato i soccorsi. Diverse famiglie dello stesso edificio sono fuggite in strada in preda al panico a piedi scalzi e senza indumenti.Sul posto tempestivo l'intervento di ben quattro unità dei Vigili del Fuoco che dopo aver spento le fiamme hanno provveduto a mettere in sicurezza l'appartamento ed effettuare controlli per l'intero stabile. Non ci sono state persone coinvolte: l'appartamento era fortunatamente disabitato. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia di Stato: spetterà infatti ora alle forze dell'ordine indagare sulle esatte cause del rogo, non si esclude alcuna pista.