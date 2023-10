Incendio in via dell'Olio, intervengono i Vigili del Fuoco

Sicuramente le forti raffiche di vento di questa mattina hanno contribuito ad alimentare un incendio divampato intorno alle 10 in via dell'Olio, in un terreno ubicato all'interno di un complesso condominiale. Il fuoco, alimentato dal vento, ha generato una fitta colonna di fumo nero generando momenti di apprensione per i residenti del complesso, preoccupati per la loro incolumità. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e scongiurato conseguenze ben più gravi.