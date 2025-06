Incendio in via Gran Bretagna, distrutto locale a piano terra

Si indaga sulle cause, non si esclude l'origine dolosa

Nella serata di lunedì 2 giugno, un incendio ha coinvolto un locale situato al piano terra di una palazzina popolare in via Gran Bretagna, nella zona nord di Trani. Le fiamme hanno completamente distrutto l'abitazione, che al momento dell'incendio risultava disabitata, evitando così conseguenze per le persone. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e un'ambulanza del 118. Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause dell'incendio. Non si esclude l'ipotesi di un'origine dolosa.