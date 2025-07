“Inchiostro, Colore e Anima”: termina oggi l’unica tappa italiana del tour di artisti cinesi

La cultura orientale ha sempre affascinato il mondo occidentale sin da tempi antichi. La cultura cinese, in particolare, è vasta proprio come la Cina, con tantissime sfaccettature, e per questo Palazzo Beltrani, in collaborazione con il "Jiang Meng Art Museum" di Chengdu e la "Chengdu IDALO International Cultural & Art Development Co., LTD", nonché con il prezioso apporto della Consigliera regionale Grazia Di Bari, ha ospitato la mostra dal titolo "Inchiostro, Colore e Anima", dal 1° al 3 luglio.In occasione del cinquantennale delle relazioni diplomatiche tra il nostro Paese e la Cina, la nostra città ha ospitato la mostra delle opere d'arte di quattro artisti cinesi: Jiang Meng, calligrafa, esperta in scrittura sigillare; Zeng Yi, autore della serie di quadri "Panda e fiori", Jin Gege, che fonde la calligrafia antica alla modernità cromatica e Zhang Liangwu, autrice delle xilografie dedicate alla "Terra della desolazione".I quattro artisti, conosciuti al livello internazionale, hanno esposto le loro opere d'arte nei locali di Palazzo Beltrani, mostrando anche le tecniche utilizzate, come per esempio l'uso di carta di bamboo per i dipinti, l'utilizzo della seta per i ricami, la lavorazione delle opere in broccato di Chengdu e la meticolosa arte calligrafa con l'utilizzo dei tradizionali pennelli cinesi. Questa occasione ha dato modo di dimostrare la ricchezza della cultura artistica cinese, fatta di lavorazione lenta e paziente, di dedizione per la ricerca dei dettagli e ricerca di nuovi ideogrammi.